İran'da, idama mahkum edilenlerlerin bir kısmı infaz edilecek

İran'da, idama mahkum edilenlerlerin bir kısmı infaz edilecek

Mahsa Emini’nin ölümünün ardından başlayan protestolarla ilgili idama mahkum edilen 6 kişiden bir kısmının yakında infaz edileceği bildirildi.

İran’da, başörtüsü nedeniyle gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Mahsa Emini’nin ölümünün ardından sular durulmuyor…

Protestolarda tutuklanan bazı protestocular için yargı süreci kısa sürede sonuçlandı.

İran'ın Şark gazetesinin haberine göre, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, bu kapsamda gösteriler sırasında terör, cinayet, kamu düzenini bozmak gibi suçlamalarla yargılanan kişilerin idama ya da uzun süreli hapis cezalarına mahkum edildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bozgunculuk yapan ve devlete karşı savaşa girişen, ateşli silahlar ve soğuk silahlarla cinayet işleyen ve güvensizlik yaratan bazılarının cezaları da onaylandı ve bunlar yakında infaz edilecek."

İran'daki gösteriler ve idam cezaları

Tahran'da 13 Eylül'de, "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

3 Aralık’ta ölü sayısı 200’ü aştı

Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım'daki konuşmasında, ülkede yaklaşık 2,5 aydır devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta, toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

448 protestocunun öldüğü bildirildi

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Kurumu (IHR) ise 29 Kasım'da yayınladığı raporda, Mahsa Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 448 protestocunun öldüğünü bildirmişti.

Ülke medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında 60'dan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

Gösteriler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken Yargı Erki Sözcüsü, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarla bağlantılı 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

İran'da yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 6 kişi idama mahkum edilmişti. İdam kararlarının Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyordu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.