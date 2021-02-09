İran'da ilk koronavirüs aşısı yapıldı

Sputnik V aşısı, sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. İlk aşıyı Sağlık Bakanı Nemeki'nin oğlu oldu.

İran'da koronavirüse karşı aşılama kampanyası başladı.

İlk aşı, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin oğlu Parsa Nemeki'ye vuruldu.

Rusya'dan alınan ve 4 Şubat'ta Tahran'a ulaşan Sputnik V aşısı, bugün ülke genelindeki 635 hastanede sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Tahran İmam Humeyni Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Nemeki'nin katılımıyla düzenlenen aşılama programına Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de video konferans yoluyla bağlandı.

İLK AŞI SAĞLIK BAKANI'NIN OĞLUNA YAPILDI

İlk aşı, teşvik amacıyla Sağlık Bakanı Nemeki'nin oğlu Parsa Nemeki'ye vuruldu. Ardından sağlık çalışanlarına yönelik genel aşılama başladı.

Ruhani, video konferansla yaptığı konuşmada, teyit ettikleri aşıya güvendiklerini ve kendisinin de aşıyı vurulan ilk gönüllü olmak için teklifte bulunduğunu söyledi.

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ÖNCELİK SAĞLIK ÇALIŞANLARININ

Bakan Nemeki ise öncelikli olarak yoğun bakın ünitelerindeki doktor, hemşire ve diğer çalışanların aşılanacağını, ardından 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlara geçileceğini aktardı.

Çin, Hindistan ve Avrupa'dan aşı temini için görüşmelerin devam ettiğini belirten Nemeki, Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı'ndan (COVAX) ve Oxford-AstraZeneca'dan aldıkları aşılarla aşılama çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirdi.