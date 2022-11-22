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    İran'da İngiltere'yi destekleyen restoran kapatıldı

    İran'ın başkenti Tahran'da, İran-İngiltere futbol maçına ilişkin sosyal medya hesabından ülke aleyhine paylaşım yapıldığı gerekçesiyle bir restoranın faaliyetine son verildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:16
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    İran'da İngiltere'yi destekleyen restoran kapatıldı

    İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Tahran'ın en işlek caddelerinden Şeriati'de bulunan bir restoranın İnstagram hesabı üzerinden, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası kapsamında oynanan İran-İngiltere maçına ilişkin paylaşımlarda bulunuldu.

    Mühür vuruldu

    İsmi verilmeyen zincir restoranın hesabı üzerinden yapılan paylaşımda İngiltere'nin desteklendiği, İran'ın milli marşının eleştirildiği belirtilerek, söz konusu işletmenin bu nedenle mühürlendiği kaydedildi.

    İran milli futbol takım oyuncuları, Dünya Kupası müsabakalarındaki ilk maçlarında ülkenin milli marşını okumayarak, ülkede 2 aydan fazla bir süredir devam eden Mahsa Amini gösterilerine destek vermişlerdi.

    İran da İngiltere yi destekleyen restoran kapatıldı #1

    Dünkü maçta İran, İngiltere'ye 6-2 skorla yenilmiş, İran'ın bazı kentlerinde göstericiler İngiltere'yi destekleyen sevinç gösterileri yapmışlardı.


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