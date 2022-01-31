İran'da kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü

İran'ın Erak kentinde bir hayvanat bahçesinde yaşanan olayda, kafesinden kaçan aslan bakıcısını öldürdü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erak'ta bir hayvanat bahçesi çalışanı, hayvanları beslemek için kafesi açtığı sırada birkaç aslan kafesten kaçtı.

BAKICI HAYATINI KAYBETTİ

Söz konusu aslanlardan birinin saldırısına uğrayan ve boğazından yaralanan bakıcı hayatını kaybetti.

"ASLANLAR HAYVANAT BAHÇESİNİN DIŞINA ÇIKMADI"

Hayvanat bahçesi sorumlusu Rıza Seyyad Hakşumar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "hayvanat bahçesinden birkaç aslanın kaçtığı" iddialarını yalanladı.

Hakşumar, "Aslanlar hayvanat bahçesinin dışına çıkmadı." dedi. Kafeslerinden kaçan aslanların ise yeniden kafeslerine konulduğu aktarıldı.