Tahran’da bir grup gösterici, ABD saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye ait heykeli ateşe verdi.

İran'ın başkenti Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül’de hayatını kaybetmişti.

Amini’nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler, ülke geneline yayılmıştı. Tahran Emniyet Müdürlüğü, Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini belirtmişti.

İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Eylemler sürüyor

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin 16 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde başlayan gerilim sürüyor.

İran’da Kasım Süleymani heykeli ateşe verildi VİDEO



Kasım Süleymani’ye ait heykel ateşe verildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, başkent Tahran’da devam eden rejim karşıtı protestolarda 3 Ocak 2020'de ABD saldırısında hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye ait heykelin ateşe verildiği görüldü.

Bazı şehirlerde ise cadde adı olarak kullanılan "Kasım Süleymani" ismi göstericiler tarafından silinirken, Kermanşah eyaletine bağlı İslam Abad kentinde de bir eylemci cadde tabelasında yazılı olan Kasım Süleymani ismini silerken görüntülendi.