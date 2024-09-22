İran'da kömür madeninde patlama: Çok sayıda ölü var Güney Horasan eyaletine bağlı Tabas kentinde bir kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 51 kişinin öldü, 20'den fazla kişi yaralandığı duyuruldu.

ANKA

İran, maden patlamasıyla sarsıldı.

İran’ın İl Kriz Yönetim Departmanı Genel Müdürü Mohammad-Ali Akhondi, madendeki patlamanın madenin iki bloğunda dün gece meydana gelen metan gazından kaynaklandığını açıkladı.

51 İŞÇİ ÖLDÜ

Güney Horasan Valisi Javad Ghenaatzadeh, patlama sırasında bloklarda 69 işçinin bulunduğunu söylerken, İran'ın resmi devlet ajansı, metan ve karbon monoksitin hızlı salınımı nedeniyle en az 51 işçinin boğularak hayatını kaybettiğini bildirdi.

Akhondi, hızlı bir kurtarma operasyonuna başlandığını belirterek, "Ancak gerçek şu ki, yaralıları yerin çapraz olarak 700 metre ve dikey olarak 250 metre derinliğinden kurtarmak zor bir görevdir" dedi.

PEZEŞKİYAN'DAN SORUŞTURMA TALİMATI

İran devlet medyası, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın olaya ilişkin soruşturma başlatılması talimatını verdiğini bildirdi.

İran Hükümet Bilgi Konseyi Başkanı Elyas Hazrati, patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, sanayi ve çalışma bakanlarının gerekli toplantıları yapmak ve olayın ardından gerekli önlemleri almak üzere Tabas'a gittiklerini söyledi.

İran İçişleri Bakanı Eskandar Mo'meni'nin de konuyu takip ettiğini söyleyen Hazrati, kendisinin de patlama alanındaki durumla ilgili son bilgileri almak üzere il valisiyle bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti.