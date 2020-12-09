İran'da korona 295 can daha aldı

İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 295 artarak 51 bin 212 oldu.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, ülkesindeki koronavirüs salgınına ilişkin yeni gelişmeleri açıkladı.

Lari yaptığı açıklamada, korona salgınında son 24 saatte 295 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 10 bin 223 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 212'ye vaka sayısının da 1 milyon 72 bin 620'ye çıktığını aktardı.

6 BİNE YAKIN AĞIR HASTA VAR

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 779'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 765 bin 639 olduğunu ifade etti.

Ülkede 6 milyon 523 bin 409 test uygulandığını belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, 64 ilçenin kırmızı, 278 ilçenin turuncu ve 106 ilçenin de sarı bölge olarak belirlendiğini sözlerine ekledi.