İran'da korona bilançosu 8 bin 209 oldu

İran'da korona bilançosu 8 bin 209 oldu

Ülkede, koronavirüs nedeniyle bir günde 75 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs kaynaklı vaka ve ölümler devam ediyor.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saat içinde ülke genelinde koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

VAKA SAYISI 169 BİNİ GEÇTİ

Toplam can kaybının ise 8 bin 209'a ulaştığını açıklayan Cihanpur, vaka sayısının da 2 bin 269 artarak 169 bin 425'e çıktığını açıkladı.

Korona hastalarından 2 bin 578'inin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 130 bin 308 kişinin, taburcu edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, şu ana kadar 1 milyon 60 bin 126 korona testi yapıldığı bilgisini paylaştı.

'HUZİSTAN' KIRMIZI BÖLGE İLAN EDİLDİ

Sözcü Cihanpur, ülkenin güneyinde Irak sınırında bulunan Huzistan eyaletinin kırmızı bölge ilan edildiğini, Hürmüzgan ve Kirmanşah eyaletlerinin de riskli eyaletler arasında olduğunu söyledi.

Cihanpur, son 24 saatte 15 eyalette virüs kaynaklı ölüm kaydedilmediğini, 6 eyalette ise birer kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.