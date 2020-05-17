İran'da korona gölgesinde Kadir Gecesi

İran'da ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, ihya edildi.

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran'da, ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul edilen Kadir Gecesi, tedbirlerin gölgesinde geçti.

SOSYAL MESAFE KURALLARI DİKKATE ALINDI

Şeb-i İhya olarak adlandırılan bu gecelerde mescitlerde toplanan İranlılar, toplu halde imsak vaktine kadar dua ediyor.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyan Tahranlılar, ramazan ayının 23. gecesini aileleriyle birlikte, İmam Sadık Cami'sinde ve dışında ibadet etti.