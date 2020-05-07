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    İran'da koronadan ölenlerin sayısı 6 bin 486'ya çıktı

    Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 68 artarak 6 bin 486'ya yükselirken, vaka sayısı 103 bin 135 oldu.
    • AA
    • 07.05.2020 - 12:47
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    İran'da koronadan ölenlerin sayısı 6 bin 486'ya çıktı

    Ölümcül koronavirüs, İran'da can almaya devam ediyor.

    Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonundan yayınlanan açıklamasında, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 68 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1485 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

    ÖLÜ SAYISI 6 BİN 486 OLDU

    Ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybının 6 bin 486'ya çıktığını aktaran Cihanpur, toplam vaka sayısının ise 103 bin 135 olduğunu bildirdi.

    Virüse yakalananlardan 2 bin 728'inin durumunun kritik olduğunu dile getiren Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 82 bin 744 olduğunu belirtti.

    Cihanpur, ülke genelinde şu ana kadar 544 bin 702 kişiye koronavirüs testi yapıldığını belirtti.


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