İran'da koronavirüs bilançosu: 6 bin 589 ölü

Ülkede, koronavirüs nedeniyle bir günde 48 kişi daha yaşamını yitirdi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki koronavirüs vakalarına ilişkin son verileri paylaştı.

Cihanpur, son 24 saatte 48 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Böylelikle toplam can kaybı 6 bin 589'a yükseldi.

VAKA SAYISI 106 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saat içerisinde bin 529 kişinin testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, toplam onaylanmış vaka sayısının 106 bin 220’ye çıktığını bildirdi.

Öte yandan, üülkede toplam 85 bin 64 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğu, 2 bin 696 kişinin ise durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.