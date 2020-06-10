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- İran'da koronavirüs bilançosu 8 bin 506 oldu
İran'da koronavirüs bilançosu 8 bin 506 oldu
Ülkede, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti.
- AA
- 10.06.2020 - 13:01
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, üledeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.
Verilere göre, ülkede salgın nedeniyle bir günde 81 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 8 bin 506'ya yükseldi.
Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 11 artarak, 177 bin 938'e çıktı.
TEST SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ
Şu ana kadar 140 bin 590 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirten Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 151 bin 32 olduğunu bildirdi.
Güneydeki Huzistan eyaletinin "kırmızı bölge" olarak kalmaya devam ettiğini belirten Lari, ülkedeki 6 eyaletin de "risk taşıyan yerler" olduğunu duyurdu.