İran'da koronavirüs bilançosu 8 bin 506 oldu

İran'da koronavirüs bilançosu 8 bin 506 oldu

Ülkede, koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 81 kişi daha hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, üledeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, ülkede salgın nedeniyle bir günde 81 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 8 bin 506'ya yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı da 2 bin 11 artarak, 177 bin 938'e çıktı.

TEST SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ

Şu ana kadar 140 bin 590 kişinin tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini belirten Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 151 bin 32 olduğunu bildirdi.

Güneydeki Huzistan eyaletinin "kırmızı bölge" olarak kalmaya devam ettiğini belirten Lari, ülkedeki 6 eyaletin de "risk taşıyan yerler" olduğunu duyurdu.