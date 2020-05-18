İran'da koronavirüs kaynaklı can kaybı 7 bini geçti

Ülkede koronavirüs nedeniyle toplam ölü sayısı 7 bin 57'ye yükselirken, vaka sayısı 122 bin 492'ye ulaştı.

İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs kaynaklı ölü ve vaka sayılarını güncelledi...

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 7 BİN 57'YE ÇIKTI

Toplam ölü sayısının 7 bin 57'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 2294 artarak 122 bin 492'ye ulaştığını belirtti.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 712'sinin durumunun ağır olduğunu belirten Cihanpur, 95 bin 661 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.