İran'da kripto para yasası onaylandı

Onaylanan yasanın ardından şirketlerin, ithalatta dolar ve euro yerine kripto para ile ödeme yapabilecekleri bildirildi. Açıklamada, "Kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı" denildi.

İran, ithalat için kripto para kullanımına yönelik yasayı onayladığını duyurdu.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Reza Fatemi Amin, yaptığı açıklamada, Tahran'ın ithalat için ABD doları ve euro yerine kripto para biriminin kullanımını resmen onayladığını söyledi.

"Kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı"

İHA'nın haberine göre; Amin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yakıt ve enerjinin nasıl sağlanacağı, lisansların nasıl atanacağı ve verileceği dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı."



