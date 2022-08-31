Petrol
95.04
-2.86%
Euro
18.1828
-0.15%
Dolar
18.1859
-0.08%
Altın
1.002
-0.41%
Borsa
3179
0.43%
Bitcoin
372.214
-0.69%
BTXN Coin
4.16
-0.47%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Hafif yağmur 28 C

    İran'da kripto para yasası onaylandı

    Onaylanan yasanın ardından şirketlerin, ithalatta dolar ve euro yerine kripto para ile ödeme yapabilecekleri bildirildi. Açıklamada, "Kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı" denildi.
    • 31.08.2022 - 13:43
    • Güncelleme : 31.08.2022 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da kripto para yasası onaylandı

    İran, ithalat için kripto para kullanımına yönelik yasayı onayladığını duyurdu.

    İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, konuya ilişkin açıklama yaptı.

    Reza Fatemi Amin, yaptığı açıklamada, Tahran'ın ithalat için ABD doları ve euro yerine kripto para biriminin kullanımını resmen onayladığını söyledi.

    "Kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı"

    İHA'nın haberine göre; Amin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

    "Yakıt ve enerjinin nasıl sağlanacağı, lisansların nasıl atanacağı ve verileceği dahil olmak üzere kripto varlıklarla ilgili tüm konular tasarlandı."

    İran da kripto para yasası onaylandı #1


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı
    3. Sayfa

    İstanbul'da kedisini boğmaya çalışıp duvara fırlattı

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 31 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları
    Gündem

    Altın bilezik fiyatları ne kadar? 31 Ağustos Çarşamba 2022: 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir