İran'da kuş gribi nedeniyle bir milyon tavuk itlaf edildi

İran'da kuş gribi nedeniyle bir milyon tavuk itlaf edildi

Kum'daki çiftliklerde bulunan 10 milyon tavuktan bir milyonu itlaf edildi. Yetkililer, halkı kümes hayvanları konusunda uyardı.

İran'ın Kum eyaletinde kuş gribi alarmı verildi.

Kum Eyaleti Veterinerlik Genel Müdürü Muhammed Mehdi Refii, Kuş Gribiyle Mücadele Komisyon toplantısında yaptığı açıklamada, kayıt dışı kümes hayvanı satıcılarının takibe alındığını belirtti.

10 MİLYON TAVUKTAN 1 MİLYONU İTLAF EDİLDİ

Halkı pazardan ve seyyar satıcılardan kümes hayvanı satın almamaları konusunda uyaran Refii, "Kuş gribi nedeniyle Kum'daki çiftliklerde bulunan 10 milyon tavuktan bir milyonu ve Kum Kuş Hayvanat Bahçesi'ndeki 671 kuş itlaf edildi." dedi.

Kum'da 6 hektar kapalı alanda kurulan ve Kasım 2020'de açılan kuş hayvanat bahçesinde, 100'den fazla kuş çeşidinin bulunduğu belirtiliyor.