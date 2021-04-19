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    İran’da mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin

    İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili, ülke genelinde Ramazan ayı nedeniyle hapishanedeki mahkumların 20 günlüğüne serbest bırakılacağını söyledi.
    • İHA
    • 19.04.2021 - 21:52
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    İran’da mahkumlara Ramazan ayına özel 20 günlük izin

    İran Yargı Erki Sözcüsü Golam Muhsin İsmaili yaptığı açıklamada, artan koronavirüs vakaları ve Ramazan ayı nedeniyle ülke genelindeki hapishanelerde mahkumların 20 günlüğüne serbest bırakılacaklarını duyurdu.

    AĞIR SUÇLARDAN TUTUKLU OLAN MAHKUMLARI KAPSAMIYOR

    Alınan kararın önümüzdeki günlerde uygulanacağını belirten İsmaili, mahkumlara verilen iznin 20 gün olduğunu ve Ramazan ayı nedeniyle böyle bir kararın alındığını belirtti. İsmaili, Ramazan ayına özel alınan bu kararın ağır suçlardan tutuklu bulunan mahkumları kapsamadığını ifade etti.

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