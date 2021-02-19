İran'da Mahmud Ahmedinejad'a adaylık izni verilmeyecek

Devrimci Güçler Koalisyonu Başkanı Haddad Adil, 18 Haziran'da yapılacak seçimlerde aday olacağı yönünde mesajlar veren eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yönelik açıklamalarda bulundu.

İran'ın Entekhab haber sitesine göre, başkent Tahran'da düzenlenen İslami Öğrenciler Birliği Siyasi Konferansı'nda konuşan Haddad Adil, bir önceki seçimde adaylığı veto edilen Mahmud Ahmedinejad'ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday olma planlarına değindi.

Adil, açıklamasında Ahmedinejad'ın adaylığına izin verilmeyeceğini vurguladı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLMAYACAK"

Böyle bir şeyin söz konusu olmayacağını yineleyen Adil, "Bir önceki seçimde de olmamıştı. Şu anda 4 yıl geçti ve bu durum daha da kötüleşti. Hangi sebeplerle (Ahmedinejad'ın adaylığı) olmamışsa bu kez bu sebepler daha da arttı" ifadelerini kullandı.

ÜLKE YÖNETİMİNE BAŞKALDIRDI

Ülkede 2005-2013 yılları arasında iki dönem görev yapan muhafazakar siyasetçi Ahmedinejad, adaylığını henüz kesin olarak duyurmasa da en az bir dönem daha cumhurbaşkanı olma planları yaptığına ilişkin güçlü işaretler veriyor ancak öncelikle Anayasayı Koruyucular Konseyi'nden (AKK) onay alması gerekiyor.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, Eylül 2016'da Ahmedinejad'a seçimlere katılmamasını tavsiye ettiğini açıklamıştı. Seçimlerde aday olmak isteyenlerin yeterliliğini denetleyen AKK da 2017'de mevcut Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı yarışmak isteyen Ahmedinejad'ın adaylığını reddetmişti.

Hamid Bekayi ve Rahim Meşai gibi yakınları "Yolsuzluk" suçlamalarıyla hapse atılan Ahmedinejad, son yıllarda sık sık Ruhani hükümetine sert suçlamalar yöneltiyor.

Ahmedinejad, Hamaney ve ölümünden önce General Kasım Süleymani'yi eleştiren açıklamalar yapmaktan kaçınmamıştı. Eski Cumhurbaşkanı, Mart 2018'de Süleymani'ye yazdığı mektupta, Bekayi'nin "Hapis cezasına çarptırılmasına sessiz kalmakla" suçladığı Kasım Süleymani'yi "İş ilişkilerini" açıklamakla tehdit etmişti.

Ahmedinejad'ı destekleyen bir grup, 10 Şubat'ta Tahran'daki evinin yakınlarında toplanarak, kendisinden cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olmasını istemişti.