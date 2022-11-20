İran'da Mahsa Amini gösterileriyle ilgili bir kişiye daha idam cezası

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise dün yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 50 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

1024 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Gösteriler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken Yargı Erki, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerdeki olaylarla bağlantılı 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

Bir kişiye daha idam

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, başkent Tahran'daki Settar Han Caddesi'ndeki olaylara karıştığı öne sürülen bir kişi hakkında idam kararı verildi.

İsmi açıklanmayan mahkumun, "ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, milis güçlerle (Besic) çatışma, bir emniyet mensubunu yaralama, korku ve dehşet salma" suçlamasıyla idama çarptırıldığı kaydedildi.

Söz konusu karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

5 göstericiye daha idam cezası vermişti

Tahran Devrim Mahkemesi önceki günlerde benzer suçlardan 5 göstericiye daha idam cezası vermişti.

AA'nın haberine göre; İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.



