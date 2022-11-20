Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.235
-0.33%
Dolar
18.6096
0.08%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.851
-0.28%
BTXN Coin
6.09
-2.87%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    İran'da Mahsa Amini gösterileriyle ilgili bir kişiye daha idam cezası

    Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolarla ilgili bir kişi daha, yargılandığı Devrim Mahkemesi tarafından idama mahkum edildi.
    • 20.11.2022 - 18:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da Mahsa Amini gösterileriyle ilgili bir kişiye daha idam cezası

    İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül'de 'ahlak polisi' olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

    Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor.

    Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise dün yaptığı açıklamada, gösterilerde 378 kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran medyasına yansıyan haberlere göre, gösteriler sırasında yaklaşık 50 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

    1024 kişi hakkında iddianame hazırlandı

    Gösteriler sırasında binlerce kişi gözaltına alınırken Yargı Erki, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, gösterilerdeki olaylarla bağlantılı 1024 kişi hakkında iddianame hazırlandığını duyurmuştu.

    İran da Mahsa Amini gösterileriyle ilgili bir kişiye daha idam cezası #1

    Bir kişiye daha idam

    İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, başkent Tahran'daki Settar Han Caddesi'ndeki olaylara karıştığı öne sürülen bir kişi hakkında idam kararı verildi.

    İsmi açıklanmayan mahkumun, "ateşsiz silah taşımak, yolu kapatmak, araçları durdurmak, güvenliği ihlal etmek, milis güçlerle (Besic) çatışma, bir emniyet mensubunu yaralama, korku ve dehşet salma" suçlamasıyla idama çarptırıldığı kaydedildi.

    Söz konusu karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

    5 göstericiye daha idam cezası vermişti

    Tahran Devrim Mahkemesi önceki günlerde benzer suçlardan 5 göstericiye daha idam cezası vermişti.

    AA'nın haberine göre; İran Ceza Kanunu'na göre, "kamu düzenini bozmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak ve devlete karşı savaş açmak" gibi suçları işleyenler idam istemiyle yargılanıyor.

    İran da Mahsa Amini gösterileriyle ilgili bir kişiye daha idam cezası #2


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı
    İç Haber

    Sultanbeyli’de 3 bina alev alev yandı

    Bursa'da karısında özür dilemek için pankart astı
    Yaşam

    Bursa'da karısında özür dilemek için pankart astı

    Görüş Bildir