İran'da Mahsa Amini’nin öldürülmesini protesto eden Hadis Najafi öldürüldü

Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi sonrası düzenlenen protestolara katılan Hadis Najafi, öldürüldü.

İran'da sokaklardaki hareketlilik devam ediyor.

Başkentten ülke çapına yayılan olaylar, dünyanın gündemine de oturmuş durumda.

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini, 16 Eylül'de hayatını kaybetti.

Genç kadının ölümünün ardından ahlak polisi ve zorunlu başörtüsü uygulamasına karşı başlayan protestolar, devam ediyor.

Hadis Najafi öldürüldü

Amini’nin ölümünü protesto edenler arasında önde gelen isimlerden biri olan 20 yaşındaki Hadis Najafi, polis tarafından vurularak öldürüldü.

Najafi 'nin protesto videosu tekrar gündemde

Vücuduna aldığı 6 kurşunla hayatını kaybeden ve saçlarını topladığı görüntülerle eylemlerin sembollerinden biri haline gelen Hadis Najafi'nin, protestolarda çekilmiş videosu ise tekrar sosyal medyada gündem oldu.







