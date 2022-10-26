Petrol
93.78
2.22%
Euro
18.7241
0.93%
Dolar
18.5964
-0.03%
Altın
999.08
1.04%
Borsa
3976
0.03%
Bitcoin
391.015
5.28%
BTXN Coin
10.72
1.13%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 19 C

    İran'da Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı

    Gözaltına alındıktan sonra bir süre sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini, vefatının 40'ncı gününde mezarı başında anıldı. Göstericilerin rejim karşıtı sloganlarına güvenlik güçleri müdahale etti.
    • 26.10.2022 - 17:50
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 18:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı

    İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan gösteriler 1 aydır devam ediyor.

    Genç kızın vefatının 40'ıncı gününde mezarı başında anma töreni düzenlendi.

    Devleti protesto ettiler

    Sabahın erken saatlerinde toplanan bölge halkı, “Kadın, yaşam, özgürlük”, "Hamaney'e ölüm" ve "Kahrolsun diktatör" sloganlarıyla devleti protesto etti.

    Bunun üzerine güvenlik güçleri, Emini'nin mezarı başındaki göstericilere müdahale etti.

    İran'da Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı VİDEO

    İran da Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı #1

    Göstericiler ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi

    Göstericiler, göz yaşartıcı gaz müdahalelerine lastik ve çöp konteynerlerini ateşe vererek karşılık verdi.

    İHA'nın aktarımına göre; kentte uzun süre yaşanan arbede kayıt altına alındı.

    İran da Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı #2

    İran da Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı #3


    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!

    Mustafa Sarıgül, İyi Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba’yı eleştirdi
    Gündem

    Mustafa Sarıgül, İyi Parti'ye geçen Eşref Fakıbaba’yı eleştirdi

    Sabah kalkınca güne kitap okuyarak başlamak
    Kitap

    Sabah kalkınca güne kitap okuyarak başlamak

    Görüş Bildir