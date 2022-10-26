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- İran'da Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı
İran'da Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı
Gözaltına alındıktan sonra bir süre sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini, vefatının 40'ncı gününde mezarı başında anıldı. Göstericilerin rejim karşıtı sloganlarına güvenlik güçleri müdahale etti.
- 26.10.2022 - 17:50
- Güncelleme : 26.10.2022 - 18:00
İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümüyle başlayan gösteriler 1 aydır devam ediyor.
Genç kızın vefatının 40'ıncı gününde mezarı başında anma töreni düzenlendi.
Devleti protesto ettiler
Sabahın erken saatlerinde toplanan bölge halkı, “Kadın, yaşam, özgürlük”, "Hamaney'e ölüm" ve "Kahrolsun diktatör" sloganlarıyla devleti protesto etti.
Bunun üzerine güvenlik güçleri, Emini'nin mezarı başındaki göstericilere müdahale etti.
İran'da Mahsa Emini için düzenlenen törende arbede çıktı VİDEO
Göstericiler ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi
Göstericiler, göz yaşartıcı gaz müdahalelerine lastik ve çöp konteynerlerini ateşe vererek karşılık verdi.
İHA'nın aktarımına göre; kentte uzun süre yaşanan arbede kayıt altına alındı.