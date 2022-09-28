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    İran'da Mahsa Emini protestolarında ölü sayısı artıyor

    İran'da Mahsa Emini protestolarında ölü sayısı artıyor

    Emini'nin hayatını kaybetmesi sonrası ülkedeki mevcut düzeni eleştirenler, soluğu sokaklarda aldı. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda 76 can kaybı yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 28.09.2022 - 11:27
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    İran'da Mahsa Emini'nin ölümü, şiddetli protestolara yol açtı.

    Başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Emini'den gelen haber, birçok ülkenin yanı sıra İran'da da protestoların fitilini ateşledi.

    İran'da 'devrim' sloganları

    Başkent Tahran'da önlem alan güvenlik güçleri, diğer kentlerde protestoları bastırmaya çalışıyor.

    Polis araçlarına zarar veren göstericilerin, yollarda ateş yakıp barikat kurarak "devrim" sloganları atması dikkat çekti.

    Ölü sayısı 76'ya yükseldi

    Tahran yönetimi aleyhinde yürüyüş düzenlendi. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısı 76'ya yükseldi.

    Protestocuların organize olduğu gerekçesiyle WhatsApp, Telegram ve Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına kısıtlamaların uygulandığı ülkede gözaltına alınan gazeteciler, "casusluk" yapmakla suçlanıyor.

    İran da Mahsa Emini protestolarında ölü sayısı artıyor #1

    Reisi: Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor

    İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise yaşanan olaylardan "dış güçleri" sorumlu tutarken, "Düşmanlar kaos çıkarmak istiyor. Kimsenin kaos yükünün altına girmesine izin vermeyiz." dedi.

    ABD, İngiltere ve diğer bazı Batılı ülkeler, İran'ı "karıştırmakla" suçlanıyor. Reisi, "Halkın güvenliğinin tehlikeye atılmasına izin vermeyeceğiz" derken, gösterilere müdahalenin sinyalini verdi.

    İran da Mahsa Emini protestolarında ölü sayısı artıyor #2

    Tahran yanlıları sokaklarda

    Diğer taraftan yönetim yanlısı İranlılar da rejim muhaliflerine karşı sokaklara çıkarak gösteri düzenledi.

    AA'nın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Tahran'ı destekleyen gösterilerin "İran'ın gücünü ve onurunu temsil ettiğini" dile getirdi.

    İran da Mahsa Emini protestolarında ölü sayısı artıyor #3

    Mahsa Emini'nin ölümü

    Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

    Emini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında, Tahran ve ülkenin batısındaki kentlerde protestolar başlamıştı.

    İran'da Mahsa Emini'nin ardından başlayan gösteriler şiddetlendi ViDEO

     

    İran polisinden göstericilere uyarı

    İran Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Polis Teşkilatı, devrim karşıtlarının ve düşman unsurların komplolarına tüm güçleriyle karşı çıkacak ve ülkenin her yerinde kamu düzenini ve güvenliğini bozanlarla kararlılıkla mücadele edecektir." ifadeleri kullanıldı.

     

    Açıklamada, İran Ordusu, Devrim Muhafızları Ordusu ve Besic Teşkilatına destekleri için teşekkür edildi.

    Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, başkent Tahran'ın yanı sıra Senendec, Buşehr, Şiraz ve Yezd gibi kentlerde protestolar dün gece de sürdü.

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