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    İran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve ahlak polisi protesto edildi

    İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protesto gösterileri sürüyor.
    • 20.09.2022 - 10:47
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:52
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    İran'da Mahsa Emini'nin ölümü ve ahlak polisi protesto edildi

    İran'ın başkenti Tahran'da, 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

    Tepkiler üzerine Tahran polisinden yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

    İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde de Emini'nin polis merkezine getirildikten ve bir görevliyle konuştuktan sonra aniden fenalaşarak yere düştüğü görülüyor.

    Emini'nin ölümü İran'ı karıştırdı

    Sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki açıklamasını reddederek, Emini'nin polis merkezine getirilmeden önce darbedildiğini iddia ediyor.

    Tahran'daki Hicab Caddesi'nde toplanan bir grup, Emini'nin ölümünü ve "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerini protesto etti.

    Haberde, göstericilerin yetkililer aleyhinde sloganlar atması üzerine güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale ettiği belirtildi.

    İran'da Mahsa Emini'nin ölümü tepki topladı

    Kadınlar başörtülerini çıkardı, slogan attı

    Öte yandan Fars Haber Ajansı da bazı kadın göstericilerin başörtülerini çıkararak, ülke yönetimi aleyhinde sloganlar attığını yazdı.

    Haberde, motosikletli devriyelerle olay yerine gelen güvenlik güçlerinin cop ve biber gazı kullanarak protestocuları dağıttığı kaydedildi.

    AA'nın aktardığına göre sosyal medyada yer alan görüntülerde ise güvenlik güçlerinin göstericilere sert şekilde müdahale ettiği ve bazılarını gözaltına alındığı görüldü.

    İran da Mahsa Emini nin ölümü ve ahlak polisi protesto edildi #1

    İran da Mahsa Emini nin ölümü ve ahlak polisi protesto edildi #2

    İran da Mahsa Emini nin ölümü ve ahlak polisi protesto edildi #3

    İran da Mahsa Emini nin ölümü ve ahlak polisi protesto edildi #4

    İran da Mahsa Emini nin ölümü ve ahlak polisi protesto edildi #5

    İran da Mahsa Emini nin ölümü ve ahlak polisi protesto edildi #6


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