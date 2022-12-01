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    İran’da milli takımın yenilmesine sevinen genç öldürüldü

    Dünya Kupası'nda ABD'ye yenilerek elenen İran Milli Takımı'nın mağlubiyeti, ülkede rejim karşıtları tarafından kutlandı. Gösteriler sırasında bir genç, güvenlik güçlerince başından vuruldu.
    • 01.12.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 11:42
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    İran’da milli takımın yenilmesine sevinen genç öldürüldü

    İran sokaklarında yeni gerilim...

    Dünya Kupası B Grubu son maçında İran, ABD'ye 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

    Bunun üzerine İran'da rejim karşıtı halk, sokaklara dökülerek eğlendi.

    Sevinç gösterileri kana bulandı

    Sokakta kutlama yapan 27 yaşındaki Mehran Samak, polis tarafından başından vurularak öldürüldü.

    Ülkede infial yaratan olayın ardından İran Milli Takımı'nın 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Said Ezatolahi, duruma isyan etti.

    İran’da milli takımın yenilmesine sevinen genç öldürüldü #1

    "Gençlerimiz ve ulusumuz bunu hak etmiyor"

    Öldürülen genç Samak'la aynı yerde doğan Ezatolahi, çocukken aynı takımda oynadıklarını belirterek o dönemden bir fotoğraf paylaştı.

    Ezatolahi paylaşımına, "Bir gün maskeler düşer ve gerçekler açığa çıkar. Gençlerimiz ve ulusumuz bunu hak etmiyor." notunu düştü.

    İran’da milli takımın yenilmesine sevinen genç öldürüldü #2

    İran’da milli takımın yenilmesine sevinen genç öldürüldü #3


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