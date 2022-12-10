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- İran'da mollaların medreseleri ateşe veriliyor
İran'da mollaların medreseleri ateşe veriliyor
- Haber Merkezi
- 10.12.2022 - 13:04
İran'da kaos büyüyor...
Başkent Tahran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle 'ahlak polisleri' tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Amini için protestolar düzenlenmeye başladı.
Mollaların medreseleri hedef alınıyor
Amini’nin ölümü sonrası başlayan gösteriler giderek arttı ve tüm ülkeye yayıldı.
Özellikle kadınların öne çıktığı eylemlere erkekler de destek verirken ülkeden şimdi de medreselerin yakıldığı görüntüler gelmeye başladı.
Görüntülerde bir kişinin mollaların yetiştikleri medreselere benzin döküp ateşe verdiği görüldü.
Sarık düşürme eylemi de yapılıyordu
Elindeki yanıcı maddelerle medreseyi ateşe veren protestocu daha sonra bölgeden uzaklaşırken o anlar kameraya yansıdı.
Öte yandan göstericiler medrese yakma eylemlerinin dışında, akım haline gelen mollaların sarıklarını düşürme eylemi yapıyordu.