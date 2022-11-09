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İran’da mollanın sarığını düşürmek isterken dayak yedi

İran’da mollanın sarığını düşürmek isterken dayak yedi

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan eylemler, farklı bir boyut kazandı. Yolda yürüyen mollaların sarıklarını düşüren göstericiler, bu kez beklemedikleri bir tepkiyle karşılaştı.