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- İran’da mollanın sarığını düşürmek isterken dayak yedi
İran’da mollanın sarığını düşürmek isterken dayak yedi
- Haber Merkezi
- 09.11.2022 - 12:28
- Güncelleme : 09.11.2022 - 12:40
İran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümü, ülkeyi ayağa kaldırdı.
Emini'nin ölümü sonrası başlayan protestolar giderek arttı ve tüm ülkeye yayıldı.
Ülkede birçok kesimin destek verdiği eylemlerde protestolar, gün geçtikçe farklı bir boyut kazandı.
Molla sarığı düşürme akımı başladı
Tüm dünyada İran'daki kadınlara destek amacıyla saç kesme akımı uygulanırken, şimdi de İran'da sokakta yürüyen mollaların sarığını düşürme akımı başladı.
Göstericiler molların sarığını düşürüken, mollalar ise ses çıkarmadan yerlere düşürülen sarıklarını almayarak yürüyüp, gitmeyi tercih ediyor.
İran’da mollanın sarığını düşürmek isterken dayak yedi
Göstericiler şok bir tepkiyle karşılaştı
Gösteriler devam ederken sosyal medyada paylaşılan son videoda ise göstericiler, şok bir tepkiyle karşılaştı.
Yolda yürüyen mollaya yaklaşan gösterici, mollanın sarığını düşürmek isterken mollanın sert tepkisine uğradı.
Mola göstericiyi dövdü
Kendisine yaklaşan göstericiyi adeta bir boksör gibi döven molla, göstericiyi fena şekilde darbetti.
İran'da yeni akım: Mollaların sarıklarını düşürme eylemi MANŞETİ İÇİN TIKLAYINIZ