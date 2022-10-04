İran'da öğrenciler, Hamaney ve Humeyni'nin fotoğrafına el hareketi yaptı

İran'da öğrenciler, Hamaney ve Humeyni'nin fotoğrafına el hareketi yaptı

Lisede başörtülerini çıkaran öğrenciler, ülkenin iki liderine tepki gösterdi.

22 yaşındaki Mahsa Emini, İran'ın başkenti Tahran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

13 Eylül'de yaşanan olayda Emini, gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti.

Emini'nin ölümü, İran'da yönetim karşıtlarını sokaklara döktü. Güvenlik güçleri ile göstericiler karşı karşıya geldi. Çıkan çatışmalarda yaşamını yitirenler oldu.

Emini protestoları okullara sıçradı

Söz konusu ölümle ilgili protestolar, İran'da okullara da sıçradı.

Ülkedeki bir lisede objektiflere yansıyan anlarda bir grup öğrenci, İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni ve mevcut dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarına tepki gösterdi.

Liseli öğrencilerden sınıftaki fotoğrafa el hareketi

Başörtülerini çıkaran öğrenciler, sınıftaki tahtanın üzerine asılan fotoğrafa el hareketi yaptı.

Sosyal medyanın gündemine oturan kare, muhaliflerin desteğini alırken, Tahran yanlılarının ise tepkisini çekti.

Mahsa Emini'nin ölümü

Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda İranlı kadın, kameraların karşısına geçerek saçlarını kesti.

17 Eylül'de başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim'de üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlendi.

Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentindeki üniversiteler gösterilere sahne oldu.

Üniversitelerde ortalık karıştı

Tebriz Üniversitesi ve Tahran'daki San'at-ı Şerif Üniversitesi başta olmak üzere bazı üniversitelerde güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu.

AA'nın aktardığına göre, bazı öğrenciler müdahaleler sırasında yaralanırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü, gösterilerin fitilini ateşledi ViDEO