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    İran'da öğrenciler, Hamaney ve Humeyni'nin fotoğrafına el hareketi yaptı

    İran'da öğrenciler, Hamaney ve Humeyni'nin fotoğrafına el hareketi yaptı

    Lisede başörtülerini çıkaran öğrenciler, ülkenin iki liderine tepki gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 04.10.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 17:44
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    22 yaşındaki Mahsa Emini, İran'ın başkenti Tahran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

    13 Eylül'de yaşanan olayda Emini, gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetti.

    Emini'nin ölümü, İran'da yönetim karşıtlarını sokaklara döktü. Güvenlik güçleri ile göstericiler karşı karşıya geldi. Çıkan çatışmalarda yaşamını yitirenler oldu.

    Emini protestoları okullara sıçradı

    Söz konusu ölümle ilgili protestolar, İran'da okullara da sıçradı.

    Ülkedeki bir lisede objektiflere yansıyan anlarda bir grup öğrenci, İran İslam Devrimi lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni ve mevcut dini lider Ali Hamaney'in fotoğraflarına tepki gösterdi.

    Liseli öğrencilerden sınıftaki fotoğrafa el hareketi

    Başörtülerini çıkaran öğrenciler, sınıftaki tahtanın üzerine asılan fotoğrafa el hareketi yaptı.

    Sosyal medyanın gündemine oturan kare, muhaliflerin desteğini alırken, Tahran yanlılarının ise tepkisini çekti.

    İran da öğrenciler, Hamaney ve Humeyni nin fotoğrafına el hareketi yaptı #1

    Mahsa Emini'nin ölümü

    Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda İranlı kadın, kameraların karşısına geçerek saçlarını kesti.

    17 Eylül'de başlayan gösteriler, görece sakin geçen iki günün ardından 1 Ekim'de üniversitelerin açılmasıyla yeniden alevlendi.

    Tahran başta olmak üzere ülkenin birçok kentindeki üniversiteler gösterilere sahne oldu.

    İran da öğrenciler, Hamaney ve Humeyni nin fotoğrafına el hareketi yaptı #2

    Üniversitelerde ortalık karıştı

    Tebriz Üniversitesi ve Tahran'daki San'at-ı Şerif Üniversitesi başta olmak üzere bazı üniversitelerde güvenlik güçleri, göstericilere sert müdahalede bulundu.

    AA'nın aktardığına göre, bazı öğrenciler müdahaleler sırasında yaralanırken, çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

    İran'da Mahsa Emini'nin ölümü, gösterilerin fitilini ateşledi ViDEO


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