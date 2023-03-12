İran'da öğrencilerle ilgili zehirlenme vakaları devam ediyor Toplu zehirlenme vakalarının yaşandığı ülkede yine benzer durumlar kayıtlara geçti. Öğrenciler, hastanelerde tedavi altına alındı.

İran, öğrencilerin toplu zehirlenmesi vakalarını konuşuyor.

Ülkenin çeşitli eyaletlerinde ardı arkası kesilmeyen vakalar nedeniyle yetkililer alarma geçmiş durumda.

Onlarca öğrenci daha zehirlendi

Okullarda yaklaşık 3 aydır görülen toplu zehirlenme vakalarıyla ilgili araştırmalar sürerken, birçok şehirde onlarca kız öğrencinin daha zehirlendiği bildirildi.

İran’ın resmi ajansı IRNA’ya göre, Huzistan eyaletinin Ahvaz ve Abadan şehirlerinde yeni zehirlenme vakaları görüldü.

Hastanelere kaldırıldılar

Abadan Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Seyyid Muhammed Muhammedi şehirdeki Muin Kız Okulundaki bazı öğrencilerde zehirlenme belirtilerine rastlandığını açıkladı.

Olayın duyulmasının ardından Abadan Tıbbi Acil Durum Merkezi uzmanlarının zehirlenmenin yaşandığı okula gittiğini kaydeden Muhammedi, bazı öğrencilerin Ayetullah Talegani ve Şehid Beheşti hastanelerine kaldırıldığını belirtti.

İran'ın konuştuğu olay

Muhammedi, 16 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, bir öğrencinin tedavisinin ise sürdüğünü kaydetti.

Ahvaz Cundişapur Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Habib Hayber ise sayı belirtmeksizin Ahvaz’ın Bağmelek bölgesindeki bir lisede öğrencilerin zehirlendiğini, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini söyledi.

Toplu zehirlenme vakaları

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları meydana geliyor.

Eğitim ve Öğretim Bakan Yardımcısı Yunus Penahi, 26 Şubat'ta düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin zehirlenme vakalarında "kasıt" olduğunu ifade ederek "Bazı kişilerin başta kız okulları olmak üzere tüm okulların kapatılmasını istediği tespit edildi." demişti.

"Endişe ortamı oluşturma girişimi"

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de şüpheli vakaların kaynağını araştırmak üzere 1 Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ve İstihbarat Bakanı İsmail Hatib ile Sağlık Bakanı Behram Aynullahi'yi görevlendirmişti.

Reisi, 3 Mart'ta yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin zehirlenmesinden "İran düşmanlarını" sorumlu tutarak, şöyle dedi:

Bugün, ülkenin ilerlemesiyle birlikte düşmanlıklar da arttı; bunun en son örneği okullarda güvensizlik ve ailelerde endişe ortamı oluşturma girişimidir.

Hamaney: Failler en şiddetli cezaya çarptırılmalı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, toplumda endişenin giderek artması üzerine dün yaptığı açıklamada, yetkililere "olayın üzerine ciddiyetle gidilmesi ve faillerin en şiddetli cezaya çarptırılması" talimatı verdiğini belirtmişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei, zehirlenme vakalarının faillerinin "idamla" yargılanacağını söylemişti.

İran Meclisi Zehirlenme Vakalarını Araştırma Komisyonu Üyesi Muhammed Hasan Asferi, 5 Mart'taki açıklamasında, 30 Kasım 2022'den bu yana 25 eyaletteki 230 okulda çoğunluğunu kızların oluşturduğu 5 binden fazla öğrencinin zehirlendiğini bildirmişti.

Kimyasal maddelerin içeriği tespit edilemedi

Sağlık Bakanlığı'nın zehirlenme vakalarıyla ilgili 6 Mart’ta açıkladığı raporda, vakalarda birkaç çeşit zehirli gaz kullanıldığından bahsedilirken, söz konusu kimyasal maddelerin içeriğinin henüz tespit edilemediği belirtildi.

Zehirlenme vakalarının önlenmemesine tepki gösteren üniversite öğrencileri, öğretmenler ve veliler, ülkenin bazı kentlerinde düzenledikleri gösterilerle yetkilileri protesto etmişti.