İran'da okullar 16 Mayıs'ta açılacak

İran'da, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 5 Mart'ta ülke genelinde kapatılan okulların, 16 Mayıs'ta açılacağı bildirildi.

İran Eğitim ve Öğretim Bakanı Muhsin Haci Mirzayi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan eğitim kurumlarının, 72 gün sonra yeniden açılacağını duyurdu.

16 MAYIS'TA AÇILIYOR

Okullarda maske ve eldiven kullanımı ile sosyal mesafe kuralının zorunlu hale getirildiğini aktaran Mirzayi, "16 Mayıs'ta okulların yeniden açılması ve tüm personel ve öğretmenlerin bu tarihte, dersler konusundaki belirsizlikler ve sorunların çözülmesi için okullarda hazır bulunmasına karar verildi." dedi.

ÖĞRENCİLERİN OKULA GİTMESİ ZORUNLU DEĞİL

Mirzayi, salgın nedeniyle televizyon ve internet ortamına taşınan eğitimin sürdürüleceğini belirterek, uzaktan eğitim konusunda sorun yaşamayan öğrencilerin okulda bulunmasının gerekmediğini, ancak tüm öğretmenlerin okulda bulunmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

UZAKTAN EĞİTİM SÜRÜYOR

İran'da 19 Şubat'ta virüsün ülkede görülmesinin ardından 23 Şubat'ta bazı bölgelerde eğitime ara verilmiş, 5 Mart'ta ise ülke genelinde tüm okullar kapatılmıştı.

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli okulların dersleri, devlet televizyonuna bağlı "Amuzeş" (Eğitim) adlı kanal üzerinden belirlenen müfredatla birlikte öğrencilere sunuluyor.