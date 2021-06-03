Petrol rafinerisinde çıkan yangında, alevler gökyüzüne yükseldi. Saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabilen yangında, 11 itfaiye eri yaralandı.

İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi’nde, dün yerel saatle 19.18’de yangın çıktı.

Rafineriden çıkan dumanlar, kilometrelerce uzaktan izlendi.

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Açıklama yapan İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Müçteba Halidi, "Yangının gerçekleştiği bölgeye itfaiye araçlarının yanı sıra 10 adet ambulans ve 1 adet ambulans otobüs gönderildi." ifadelerini kullandı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, saatler süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Tahran Acil Servisler Kurumu Başkanı Peyman Sabiriyan, Şehid Tondguyan Petrol Rafinerisi’ni ziyaret etti.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında 11 itfaiye erinin yaralandığını belirten Sabiriyan, "Yaralılardan 4 kişi, bölge hastanelerine nakledildi. Diğer 7 yaralı ise, olay yerinde ayakta tedavi edildi.” sözlerini kaydetti.

İran'da petrol rafinerisinde yangın: 11 itfaiye eri yaralandı VİDEO



YAKIT SORUNUNUN OLMADIĞININ ALTI ÇİZİLDİ

İran Petrol Bakanı Bijen Zengene, petrol rafinerisine gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, "Petrol rafinerisinde üretim bugünden itibaren başlayacak. Yakıt sorununuz yok." dedi.

Tahran Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise, kentte yakıt sorunu olmadığının altı çizildi.

Halktan benzin istasyonlarına gitmemeleri ve istasyonlarda yoğunluk oluşturmamaları istendi.

20 BİN VARİL PETROL ZARAR GÖRMÜŞ OLABİLİR

Hasar tespit çalışmalarının devam ettiği petrol rafinerisinde, 18 petrol tankerinin yandığını ve 20 bin varil petrolün zarar görmüş olabileceği belirtildi.

“SABOTAJ İHTİMALİ İNCELENECEK”

Soruşturma başlatıldığını belirten Tahran Başsavcısı Golam Rıza Nuferesi, "Şu ana kadar yangında sabotaj ihtimalini güçlendirecek bir bulguya rastlanılmadı.” dedi.

Emniyet güçlerinin gerekli araştırmayı yaptığını vurgulayarak, "Gerekli güvenlik ve teknik inceleme başlatıldı. Olaya ilişkin sabotaj ihtimali incelenecek." sözlerini kaydetti.