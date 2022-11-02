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İran'da polisin bir genci acımasızca darbettiği anlar kamerada

İran'da polisin bir genci acımasızca darbettiği anlar kamerada

Her geçen gün yeni bir şiddetli protestoyla gündem olan ülkede, son olarak paylaşılan bir video tepki çekti. Görüntülerde güvenlik güçlerinden şiddet gören gencin yakın mesafeden vurulduğu görüldü.