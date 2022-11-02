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- İran'da polisin bir genci acımasızca darbettiği anlar kamerada
İran'da polisin bir genci acımasızca darbettiği anlar kamerada
- 02.11.2022 - 12:33
İran'da protestolar sürüyor...
13 Eylül tarihinde ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan bir süre sonra hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin hayatını kaybetmesi Tahran'da tansiyonu artırmıştı.
Genç kızın cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.
Sık sık güvenlik güçleriyle karşı kaşıya gelen göstericiler, sert müdahalelere maruz kaldı.
Acımasızca darbedildi
Son olarak sosyal medyada yayılan bir görüntü görenleri şaşkına çevirdi.
Videoda, polisler tarafından acımasızca darbedilen gence ait görüntüler yer alıyor.
Yakın mesafeden tüfekle vuruldu
Devamında, aldığı darbeler nedeniyle yere düşen göstericiyi bir evin giriş kısmına çeken polisler, burada da göstericiyi coplarla darbetmeyi sürdürüyor.
Ayrıca sokaktan geçen motosikletli bir polisin göstericiye yaklaşarak, yakın mesafeden tüfekle ateş ettiği görülüyor.
İran'da polisin bir genci acımasızca darbettiği anlar kamerada VİDEO
Henüz açıklama yapılmadı
Videonun hangi tarihte çekildiğine dair bilgi verilmezken, İranlı muhalif aktivistler, görüntünün son günlerdeki gösterilere ait olduğunu ileri sürdü.
Olayla ilgili henüz İranlı yetkililerden açıklama yapılmadı.
253 kişi hayatını kaybetti
Son oalrak Üülke genelindeki gösterilerde 10 binden fazla kişinin gözaltına alındığı öne sürülürken, İran İnsan Hakları Kurumu (IHR), gösterilerde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı.