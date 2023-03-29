İran'da Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim okuyanlar objektiflere yansıdı Türbede bir araya gelenler, her öğle namazından sonra toplu Kur'an-ı Kerim hatmi yapıyor.

AA & Ensonhaber İran, on bir ayın sultanı Ramazan'a 23 Mart günü başladı. Ülkede halk, ilk sahurlarını ve iftarlarını perşembe günü yaptı. Türbede buluştular Başkent Tahran'ın güneyindeki Rey şehrinde bulunan Şah Abdülazim Hasani Türbesi'nde bir araya gelenler görüntülendi. Kur'an-ı Kerim hatmi yapılıyor Türbede, Ramazan ayında gelenek haline gelen toplu Kur'an-ı Kerim hatmi yapılıyor. Ramazan ayı boyunca türbede her öğle namazından sonra yan yana oturan İranlılar, hep beraber Kur'an-ı Kerim okuyor. Gözden Kaçmasın Tarihi Mısır Çarşısı'nda Ramazan yoğunluğu Haberin Detayları