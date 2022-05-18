İran’da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var

İran’da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var

Eski iş yeri Mustazaflar Vakfı'na giden bir şahıs silahla rehin aldığı 4 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi de yaraladı.

İran'ın batısındaki İylam kentinde bulunan Mustazaflar Vakfı'nda, sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Eski bir çalışan, vakfı basarak işçileri slahla rehin aldı.

4 ölü, 5 yaralı

İylam Emniyet Müdür Yardımcısı Ferzad Yasemi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Saldırgan intihar etti

AA'nın haberine göre; saldırganın intihar ettiği, yaralılardan bazılarının da durmunun ağır olduğu öğrenildi.

İran lideri Ali Hamaney'e bağlı Mustazaflar Vakfı ülkede emlak, bankacılık, sigortacılık gibi ticari ve ekonomik alandaki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.