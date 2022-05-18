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    İran’da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var

    Eski iş yeri Mustazaflar Vakfı'na giden bir şahıs silahla rehin aldığı 4 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi de yaraladı.
    • 18.05.2022 - 14:40
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 15:09
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    İran’da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var

    İran'ın batısındaki İylam kentinde bulunan Mustazaflar Vakfı'nda, sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

    Eski bir çalışan, vakfı basarak işçileri slahla rehin aldı.

    4 ölü, 5 yaralı

    İylam Emniyet Müdür Yardımcısı Ferzad Yasemi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

    İran’da rehine krizi kanlı bitti VİDEO

    Saldırgan intihar etti

    AA'nın haberine göre; saldırganın intihar ettiği, yaralılardan bazılarının da durmunun ağır olduğu öğrenildi.

    İran lideri Ali Hamaney'e bağlı Mustazaflar Vakfı ülkede emlak, bankacılık, sigortacılık gibi ticari ve ekonomik alandaki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.

    İran’da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var #1

    İran’da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var #2

    İran’da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var #3


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