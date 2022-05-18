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- İran’da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
İran’da rehine krizi: Ölü ve yaralılar var
Eski iş yeri Mustazaflar Vakfı'na giden bir şahıs silahla rehin aldığı 4 kişiyi öldürüp, 5 kişiyi de yaraladı.
- 18.05.2022 - 14:40
- Güncelleme : 18.05.2022 - 15:09
İran'ın batısındaki İylam kentinde bulunan Mustazaflar Vakfı'nda, sabah saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Eski bir çalışan, vakfı basarak işçileri slahla rehin aldı.
4 ölü, 5 yaralı
İylam Emniyet Müdür Yardımcısı Ferzad Yasemi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.
İran’da rehine krizi kanlı bitti VİDEO
Saldırgan intihar etti
AA'nın haberine göre; saldırganın intihar ettiği, yaralılardan bazılarının da durmunun ağır olduğu öğrenildi.
İran lideri Ali Hamaney'e bağlı Mustazaflar Vakfı ülkede emlak, bankacılık, sigortacılık gibi ticari ve ekonomik alandaki faaliyetleriyle ön plana çıkıyor.