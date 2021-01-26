İran'da, Rus aşısı Sputnik V onaylandı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya’nın geliştirdiği Sputnik V koronavirüs aşısının kullanım için onaylandığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Zarif, ülkesinin Rusya’da geliştirilen Sputnik V koronavirüs aşısının kullanımına onay verdiğini kaydetti.

ORTAK ÜRETİME GEÇİLECEK

Zarif, Moskova’daki açıklamasında, “Sputnik V aşısı İran’da da tescil edilmiş, sağlık otoritelerimiz tarafından onaylanmıştır. Yakın gelecekte de satın alıp ortak üretime başlamayı umuyoruz.” dedi.



Daha önce Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, ilerleyen günlerde Sputnik V aşısının 25 ülkede daha onaylanmasını beklediklerini söylemişti.

Rusya’nın onaylanmış koronavirüs aşılarından ilki olan Sputnik V aşısının, ülke dışındaki kullanımı ve üretimine dair anlaşmaları RDIF yürütüyor.

BİRÇOK ÜLKE İLE ANLAŞMA YAPILDI

Yaygın aşılama programının başladığı Rusya’da üretilen aşıların hemen hemen tamamı ülkenin kendi nüfusuna ayrılmış durumda. Ülke dışına tedariki yapılacak aşılarsa yapılan anlaşmalar üstünden teknoloji transferi yoluyla yabancı ülkelerde üretiliyor.

Rusya aşının ortak üretimi için Türkiye, Çin, Hindistan, Güney Kore ve Brezilya dahil birçok ülkeyle anlaşma yaptı.