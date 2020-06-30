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    İran'da sağlık kliniğinde patlama

    Tahran'da faaliyet gösteren bir klinikte şiddetli patlama meydana geldi. Şu ana kadar 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 20:57
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    İran'da sağlık kliniğinde patlama #1

    İran'ın başkenti Tahran'ın kuzeyinde Gods Meydanı yakınlarında bulunan bir klinikte büyük bir patlama meydana geldi.

    Patlama sonrası bölgeden alevler yükseldi.

    İran'da sağlık kliniğinde patlama VİDEO

    "GAZ KAPSÜLÜ PATLAMASI"

    Tahran Acil Servis Kurumu Başkanı Peyami Saberyan patlamanın bir sağlık kliniğinde meydana geldiğini ifade ederek, "Kaza büyük ihtimalle gaz kapsülünün patlaması sonucu gerçekleşti. Olayda şu ana kadar 3 kişinin yaralandığı tespit edildi" dedi.
    Öte yandan patlamanın nasıl gerçekleştiğine dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

    İran'da sağlık kliniğinde patlama #2

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