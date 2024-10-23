İran'da sahte içki satışı yapan 4 kişi idam edildi

AA

Alkol satışının ve tüketiminin yasak olduğu İran'da, sahte içki nedeniyle gerçekleşen ölümler son yıllarda iyice arttı.

Öyle ki geçen yıl haziran ayında İran'ın Elborz eyaletine bağlı Kereç kentinde yapılan sahte içki satışı, faciayı da beraberinde getirmişti.

Ülkede 17 kişi sahte içkiden hayatını kaybetmiş, 191 kişi ise zehirlenmişti.

4 KİŞİYİ İDAM ETTİLER

Olaya ilişkin 11 kişi tutuklanmış, 4 kişi de idam cezasına çarptırılmıştı.

Yaşananların ardından bugün olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na göre, Yargı Erki Kurumu tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elborz eyaletinde kaçak içki tedarik ve satışından idama mahkum edilen 4 kişi sabah saatlerinde idam edildi." ifadelerine yer verildi.

METİL ALKOL KULLANILIYOR: ÖLÜM VE GÖRME KAYIPLARINA YOL AÇIYOR

Öte yandan alkolün yasak olduğu İran'da, kaçak yapılan içkilerde bazen etil alkol yerine daha ucuz olduğu için metil alkol kullanıldığı ve bunun da ölümlere ve görme kayıplarına yol açacak zehirlenmelere neden olduğu belirtiliyor.