Euro
15.50
0.23%
Dolar
13.62
-0.23%
Altın
828.25
-0.51%
Borsa
2057
1.21%
Bitcoin
539.393
0.60%
BTXN Coin
38.69
-2.78%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    İran'da savaş uçağı düştü 3 kişi hayatını kaybetti

    Tebriz kentinde, İran ordusuna ait F-5 uçağı düştü. Kazada pilot, yardımcı pilot ve bir sivilin öldüğü belirlendi.
    • REUTERS
    • 21.02.2022 - 09:07
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 10:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da savaş uçağı düştü 3 kişi hayatını kaybetti

    İran'ın Tebriz şehrinde askeri eğitimde kullanılan F-5 savaş uçağı düştü.

    Uçağın, teknik arıza nedeniyle şehrin Mojem Bulvarı'nda bulunan Alipur Spor Salonu'na düştüğü belirtildi.

    KAZADA 3 KİŞİ CAN VERDİ

    Bir diğer yandan ise yaşanan kazada pilot, pilot yardımcısı ve bölgede bulunan bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

    Tebriz Şehit Fakuri Taarruz Üssü Bilgilendirme Bölümü tarafından yapılan açıklamada, “Uçak teknik bir arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştü. Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısı ile bölgede bulunan bir sivil hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

    YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

    Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.


    İlginizi Çekebilir

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin
    Btcrobo

    Kripto kazançlarını otomatik elde edin

    Aleyna Tilki, Serel Yereli’nin evinde temizlik yaptı
    Magazin

    Aleyna Tilki, Serel Yereli’nin evinde temizlik yaptı

    Ümraniye'de bedensel engelli adamın akülü sandalyesi çalındı
    3. Sayfa

    Ümraniye'de bedensel engelli adamın akülü sandalyesi çalındı

    Görüş Bildir