İran'da savaş uçağı düştü 3 kişi hayatını kaybetti

Tebriz kentinde, İran ordusuna ait F-5 uçağı düştü. Kazada pilot, yardımcı pilot ve bir sivilin öldüğü belirlendi.

İran'ın Tebriz şehrinde askeri eğitimde kullanılan F-5 savaş uçağı düştü.

Uçağın, teknik arıza nedeniyle şehrin Mojem Bulvarı'nda bulunan Alipur Spor Salonu'na düştüğü belirtildi.

KAZADA 3 KİŞİ CAN VERDİ

Bir diğer yandan ise yaşanan kazada pilot, pilot yardımcısı ve bölgede bulunan bir sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tebriz Şehit Fakuri Taarruz Üssü Bilgilendirme Bölümü tarafından yapılan açıklamada, “Uçak teknik bir arıza nedeniyle spor salonunun üzerine düştü. Uçakta bulunan pilot ve pilot yardımcısı ile bölgede bulunan bir sivil hayatını kaybetti” ifadeleri kullanıldı.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kazanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği olaya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.