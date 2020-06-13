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    İran'da şeytana tapmakla suçlanan 42 kişiye gözaltı

    Operasyonda araçlara el konuldu, grubun lideri tutuklandı.
    • AA
    • 13.06.2020 - 13:21
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    İran'da şeytana tapmakla suçlanan 42 kişiye gözaltı

    İran'da, şeytana tapmakla (satanist) suçlananlara operasyon düzenlendi.

    Operasyon, Çalus ilçesinde satanist ayinler düzenledikleri tespit edilen bir gruba yapıldı.

    İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 14'ü kadın 42 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

    GRUBUN LİDERİ TUTUKLANDI

    Operasyonda söz konusu kişilere ait 11 otomobile el konulduğu, grubun lideri olmakla suçlanan bir kişinin de istihbarat birimlerince tespitinin ardından tutuklandığı kaydedildi.

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