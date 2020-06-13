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- İran'da şeytana tapmakla suçlanan 42 kişiye gözaltı
İran'da şeytana tapmakla suçlanan 42 kişiye gözaltı
Operasyonda araçlara el konuldu, grubun lideri tutuklandı.
- AA
- 13.06.2020 - 13:21
İran'da, şeytana tapmakla (satanist) suçlananlara operasyon düzenlendi.
Operasyon, Çalus ilçesinde satanist ayinler düzenledikleri tespit edilen bir gruba yapıldı.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 14'ü kadın 42 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
GRUBUN LİDERİ TUTUKLANDI
Operasyonda söz konusu kişilere ait 11 otomobile el konulduğu, grubun lideri olmakla suçlanan bir kişinin de istihbarat birimlerince tespitinin ardından tutuklandığı kaydedildi.