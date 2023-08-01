İran'da sıcak hava dalgası: 2 gün tatil kararı alındı 51 derece tahmininin yapıldığı ülkede kurumların tatil edilmesine karar verildi. Hükümet, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla adım attığını söyledi.

AA

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Aşırı sıcaklar, dünya genelinde etkisini gösteriyor.

İran, kavurucu sıcaklarla mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor.

Dayanılmaz noktaya ulaşan sıcaklık dereceleri nedeniyle ülkede tatil kararı alındı. 2-3 Ağustos'ta ülke genelinde tüm kurumlar tatil edildi.

İki gün sıcaklık tatili kararı

İran Hükümet Sözcüsü Ali Bahadori Cehromi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

Bugünlerde eşi görülmemiş sıcaklar nedeniyle vatandaşların sağlığını korumak amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın ülke genelinde çarşamba ve perşembe günleri tatil yapılması önerisi Bakanlar Kurulu tarafından kabul edildi.

51 derece tahmini

Son haftalarda aşırı sıcak havanın etkili olduğu İran'da yarın ülkenin güneybatısındaki bazı kentlerde hava sıcaklığının 51 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Başkent Tahran'da ise 40 derece sıcaklık bekleniyor.

İran Sağlık Bakanı Behram Eynullahi, hükümete, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı bölgelerin hafta sonu tatil ilan edilmesini önermişti.