Haber Merkezi

İran’ın başkenti Tahran’da 5 kız, ünlü Nijeryalı rapçı Rema’ya ait olan ‘Calm Down’  eşliğinde sokakta dans etti.

Kızlar, bu anları kayda alıp, hesaplarından yayınladı.

5'i de tutuklandı

İzlenme rekoru kıran videoya inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınan 5 genç kız, başörtüsü takmadan sokakta dans ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Destek yağdı

Dünyanın dört bir yanından genç kızlar için destek mesajları atıldı.

Onlardan biri de şarkının sahibi rapçi oldu.

"Sizden ilham alıyorum"

Tutuklanma haberinin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayınlayan rapçi Rema, “Daha iyi bir dünya için savaşan tüm güzel kadınlara… Sizden ilham alıyorum, sizin için şarkı söylüyorum ve sizinle hayal kuruyorum.” dedi.

İran'da sokakta dans eden 5 genç kız tutuklandı
İran'da sokakta dans eden 5 genç kız tutuklandı
İran'da sokakta dans eden 5 genç kız tutuklandı
İran'da sokakta dans eden 5 genç kız tutuklandı