İran'da sokakta dans eden 5 genç kız tutuklandı

Haber Merkezi
İran’ın başkenti Tahran’da 5 genç kız, ünlü Nijeryalı rapçı Rema’ya ait olan ‘Calm Down’ eşliğinde sokakta dans etti.
Kızlar, bu anları kayda alıp, sosyal medya hesaplarından yayınladı.
5'i de tutuklandı
İzlenme rekoru kıran videoya inceleme başlatıldı.
Gözaltına alınan 5 genç kız, başörtüsü takmadan sokakta dans ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.
Destek yağdı
Dünyanın dört bir yanından genç kızlar için destek mesajları atıldı.
Onlardan biri de şarkının sahibi rapçi oldu.
"Sizden ilham alıyorum"
Tutuklanma haberinin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayınlayan rapçi Rema, “Daha iyi bir dünya için savaşan tüm güzel kadınlara… Sizden ilham alıyorum, sizin için şarkı söylüyorum ve sizinle hayal kuruyorum.” dedi.