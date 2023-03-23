İran'da sokakta dans eden 5 genç kız tutuklandı İran'da 5 genç kız, son zamanların hit parçası “Calm Down” ile sokakta başörtü takmadan dans ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Genç kızların tutuklanmasına şarkının sahibi Nijeryalı rapçiden tepki geldi.

Haber Merkezi

İran’ın başkenti Tahran’da 5 genç kız, ünlü Nijeryalı rapçı Rema’ya ait olan ‘Calm Down’ eşliğinde sokakta dans etti.

Kızlar, bu anları kayda alıp, sosyal medya hesaplarından yayınladı.

5'i de tutuklandı

İzlenme rekoru kıran videoya inceleme başlatıldı.

Gözaltına alınan 5 genç kız, başörtüsü takmadan sokakta dans ettikleri gerekçesiyle tutuklandı.

Destek yağdı

Dünyanın dört bir yanından genç kızlar için destek mesajları atıldı.

Onlardan biri de şarkının sahibi rapçi oldu.

"Sizden ilham alıyorum"

Tutuklanma haberinin ardından sosyal medya hesabından dayanışma mesajı yayınlayan rapçi Rema, “Daha iyi bir dünya için savaşan tüm güzel kadınlara… Sizden ilham alıyorum, sizin için şarkı söylüyorum ve sizinle hayal kuruyorum.” dedi.