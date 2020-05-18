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İran'da sosyal mesafesiz anma töreni
İmam Ali bin Ebu Talib'i anmak için bir araya gelen kişilerin, koronavirüse rağmen sosyal mesafeye dikkat etmediği görüldü.
- DHA
- 18.05.2020 - 12:59
Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, salgından en çok etkilenen ülkeler arasında İran da yer alıyor.
Can kayıplarının yaşandığı ülkede kişiler, şehit düştüğü ifade edilen İmam Ali bin Ebu Talib'i için anma töreni düzenledi.
SOSYAL MESAFESİZ ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
İran'ın Kum kentinde kapalı bir alanda düzenlenen törende onlarca kişi, sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak maske takmadan bir araya geldi.
Sosyal medyaya paylaşılan görüntülerin ardından İran polisi'nin soruşturma başlattığı belirtildi.
İran'da sosyal mesafesiz anma töreni ViDEO