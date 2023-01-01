- Haberler
- Dünya Haberleri
- İran'da sürücülere başörtüsü mesajı uygulaması yeniden başlatıldı
İran'da sürücülere başörtüsü mesajı uygulaması yeniden başlatıldı
- 01.01.2023 - 17:37
İran'da başörtüsünü uygun şekilde takmadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Mahsa Emini'nin ardından ülkede şiddetli protestolar yaşandı.
Protesto gösterilerinin meydana geldiği günlerde araç sahiplerine gönderilen başörtüsü ihlali mesajı durdurulmuştu.
Sürücülere başörtüsü uygulaması yeniden devrede
Araçlarında zorunlu başörtüsü kuralını çiğneyen sürücülerin telefonlarına uyarı mesajı gönderilmesine ilişkin uygulamaya yeniden başlandı.
"Aracınızda başörtüsü kuralı ihlal edilmiştir" şeklindeki uyarı mesajı uygulamasının, Mahsa Emini gösterilerinin başladığı eylül ayında askıya alındığı biliniyor.
Kurala uymayanlar emniyete çağrılıyor
Uygulamaya göre, kural ihlalinin tekrarlanması halinde araç sahibi emniyete çağrılıyor.
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.
60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi
İran Güvenlik Konseyi 3 Aralık'ta, gösterilerdeki toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.
AA'nın haberine göre, Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık'ta yayınladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.
İran medyasına yansıyan haberlere göre, ülke genelindeki gösteriler sırasında 60'tan fazla güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, binlerce gösterici gözaltına alındı.