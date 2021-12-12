İran’da, Tahran'daki okullar hava kirliliği nedeniyle tatil edildi

Hava kirliliği nedeniyle ana okulları ve ilkokullar tatil edilirken, tüm spor faaliyetleri 3 gün boyunca yasaklandı.

İran'ın başkenti Tahran, hava kirliliği sorunuyla mücadele etmeye devam ediyor…

Hava kirliliğinde dünyada 12'nci sırada yer alan Tahran'da, her yıl kış ayında etkili olan durum hayatı olumsuz etkiliyor.

Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar Tahran'daki hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

TÜM YAŞ GRUPLARI İÇİN SAĞLIKSIZ VE TEHLİKELİ

Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından yapılan açıklamada, başkentte bugün hava kirliliğinin 124 mikrogram/metreküp olduğu ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu açıklandı.

İran’da, Tahrandaki okullar hava kirliliği nedeniyle tatil edildi VİDEO



MECBUR OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI

Yetkililer, Tahran halkının mecbur olmadıkça dışarıya çıkmamalarını istedi. Havadaki 2.5 mikrondan küçük partiküllerin akciğerlere zarar verdiği ve bu nedenle kirli havanın özellikle yaşlılar, çocuklar ve akciğer hastalarında kötü sonuçlara neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

TÜM SPOR FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Tahran Hava Kirliliği Acil Durum Komitesi’nin kararı doğrultusunda, Tahran’da ana okullar ve ilkokullar tatil edilirken, tüm spor faaliyetleri 3 gün boyunca yasaklandı.

3 BİN 751 KİŞİ VEFAT ETTİ

Her yıl kış ayında hayatı olumsuz etkileyen hava kirliliği sorununa çözüm olarak bisiklet kullanımı teşvik edilirken, eskimiş araçların trafikten men edilmesi, trafikte tek ve çift plaka uygulaması ve fabrikaların şehir dışına çıkartılması gibi programlar devlet tarafından uygulanıyor.

Tahran'da geçtiğimiz yıl hava kirliliğinin neden olduğunu hastalıklar sonucunda 3 bin 751 kişi hayatını kaybetmişti.