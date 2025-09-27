İran’da tartışma yaratan anlar: Mollalar Pezeşkiyan'ın Türkçe konuşmasından rahatsız oldu

Komşuda yaşanan 'Türkçe' krizi, sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın, bir üniversitede konferansa katıldığı görüldü.

TÜRKÇE KONUŞUNCA MOLLALAR TEPKİ GÖSTERDİ

Pezeşkiyan, üniversitede yaptığı konuşmada Türkçe kullanınca salonda bulunan mollaların sert tepkisiyle karşılaştı.

Görüntülerde, Pezeşkiyan’ın konuşmasını kesmeye çalışan veya müdahale eden kişilerle kısa süreli bir gerginlik yaşadığı görüldü.

Tartışmanın devamında mollaların da Türkçe konuşmaya başladığı anlar görüntülerde yer aldı.

SAHNEYE ÇIKIP TÜRKÇE KONUŞMAYA DEVAM ETTİ

Daha sonra Pezeşkiyan, sahneye çıkarak eline mikrofon alıp, Türkçe konuşmaya devam etti.

Bu sırada izleyiciler arasında Pezeşkiyan'a tepki gösteren bir kişi, güvenlik tarafından dışarı çıkarıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Birçok platformda paylaşılan görüntüler binlerce yorum aldı.

İRAN'DA 'TÜRKÇE' TARTIŞMALARI

İran’da Türkçe/ Azerice konuşan topluluklar, uzun süredir kültürel ve dilsel talepler üzerinden tartışmanın odağında yer alıyor.

Kamusal alanda anadilin kullanımı, eğitim ve dil hakları gibi meseleler dönem dönem gerilimlere sebep oluyor.