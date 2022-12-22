İran’da, tecavüz ve gasptan tutuklu 3 mahkum idam edildi

Tecavüz ve silahlı gasp suçlarından yargılanan isimleri açıklanmayan 3 mahkum, Şiraz kentindeki cezaevinde idam edildi.

İran’da kimlikleri paylaşılmayan ve silahlı gasp, tecavüz suçlarından yargılanan üç mahkum darağacına gitti.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, mahkumların Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentindeki Adilabad Cezaevi'nde sabah saatlerinde asılarak idam edildiğini yazdı.

Kadınlara saldırı ve tecavüzde bulundular

AA’nın haberine göre; Ekim 2021'de Şiraz'da birçok kadına saldırı ve tecavüz eylemi ile silahlı gasp suçlarından tutuklanan mahkumlar, yargılandıkları mahkeme tarafından temmuzda idam cezasına çarptırıldı.

Karar Yüksek Mahkeme tarafından onaylanınca, infaz gerçekleştirildi.