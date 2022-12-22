Petrol
82.39
0.23%
Euro
19.8785
0.32%
Dolar
18.6686
0.04%
Altın
1.089
0.04%
Borsa
5469
0.00%
Bitcoin
318.322
-0.29%
BTXN Coin
7.13
-5.18%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Güneşli 5 C

    İran’da, tecavüz ve gasptan tutuklu 3 mahkum idam edildi

    Tecavüz ve silahlı gasp suçlarından yargılanan isimleri açıklanmayan 3 mahkum, Şiraz kentindeki cezaevinde idam edildi.
    • 22.12.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 10:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran’da, tecavüz ve gasptan tutuklu 3 mahkum idam edildi

    İran’da kimlikleri paylaşılmayan ve silahlı gasp, tecavüz suçlarından yargılanan üç mahkum darağacına gitti.

    İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, mahkumların Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentindeki Adilabad Cezaevi'nde sabah saatlerinde asılarak idam edildiğini yazdı.

    Kadınlara saldırı ve tecavüzde bulundular

    AA’nın haberine göre; Ekim 2021'de Şiraz'da birçok kadına saldırı ve tecavüz eylemi ile silahlı gasp suçlarından tutuklanan mahkumlar, yargılandıkları mahkeme tarafından temmuzda idam cezasına çarptırıldı.

    Karar Yüksek Mahkeme tarafından onaylanınca, infaz gerçekleştirildi.


    'Türkiye'nin iletişim gücü, Yunanistan'dan daha iyi'
    Politika

    'Türkiye'nin iletişim gücü, Yunanistan'dan daha iyi'

    Enflasyon düşmeye devam edecek mi
    Ekonomi

    Enflasyon düşmeye devam edecek mi

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!
    Advertorial

    Dünyanın En Büyük Teknoloji Şirketine Ortak Olun!

    Görüş Bildir