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    İran'da terör saldırısı yapan 2 kişi idam edildi

    İran'da terör saldırısı suçlamasından hüküm giyen 2 kişinin infazı gerçekleşti.
    • AA
    • 12.01.2022 - 22:12
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 23:15
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    İran'da terör saldırısı yapan 2 kişi idam edildi

    İran devlet medyasındaki habere göre, 2019 yılında 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği terör saldırısını gerçekleştirmekle suçlanan 2 kişi hakkında idam cezası verildi.

    Loristan Adliyesi Başkanı Muhammed Rezm, yaptığı açıklamada, bu kişilerin yakalandıktan sonra kısa süre içinde mahkemeye çıkarıldıklarını ve haklarında verilen idam cezasının infaz edildiğini söyledi.

    "SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER"

    Rezmi, "Bu kişiler yapılan sorgulamalarda Loristan eyaleti genelinde asayişi bozacak eylemler düzenlemeyi planladıklarını itiraf etti." iddiasında bulundu.

    İran da terör saldırısı yapan 2 kişi idam edildi #1


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