İran'da türbeler ve kutsal mekanlar yarın açılıyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkesinde koronavirüs sonrası döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki salgın süreciyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Ruhani, türbeler ve kutsal mekanların yarından itibaren halkın ziyaretine açılacağını söyledi.

Virüsle mücadelede alınan tedbirlerle üç aşamayı geride bıraktıklarını ifade eden Ruhani, "Şimdi önümüzde, koronayı kontrol aşaması olarak değerlendirdiğimiz koronayı yönetme ve virüsle mücadelede dördüncü aşama var." dedi.

"10 EYALETTE ŞARTLAR İYİ"

Ülke genelinde vaka ve can kayıplarının düşüş sürecine girdiğini dile getiren Ruhani, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 88'inin de kronik hastalığı bulunan kişiler olduğuna dikkati çekti ve şöyle konuştu:

"Yaklaşık 10 eyalette şartların iyi olduğu ve virüsün kontrol altında olduğu söylenebilir. Bu süreçte enfekte olanların izole edilmesine azami önem verilecek. Bizim için virüsün bulaştığı kişileri tespit edip onları evde ya da hastanede karantina altında tutmamız büyük önem taşıyor."





"VİRÜSTEN KORKMAMALIYIZ"

Durumun salgın öncesine dönmesinin zor olduğuna ilişkin halk arasında korkuya yol açan söylentilerin yersiz olduğunu belirten Ruhani, "Biz işimizi ve faaliyetlerimizi sürdürmeli ve virüsten korkmamalıyız. Bununla birlikte sağlık talimatlarına da uymayı sürdürmeliyiz." ifadelerini kullandı.

KUTSAL MEKANLAR YENİDEN AÇILIYOR

Ruhani, türbeler ve kutsal mekanların da yarından itibaren açılmasının kararlaştırıldığını anımsatarak, "Önceki toplantıda kutsal mekanların üç saat sabah ve üç saat öğleden sonra halkın ziyaretine açılması kararlaştırılmıştı ancak yetkili arkadaşlarımız bunun zor bir iş olacağını söyledi.

Bu nedenle kutsal mekanların yarın itibarıyla güneşin doğuşundan bir saat sonra yeniden açılmasına ve gün batımından bir saat önce kapanmasına karar verildi." diye konuştu.

KAMU ÇALIŞANLARI İŞ BAŞI YAPACAK

Devlet memurlarının ve tüm kamu çalışanlarının 30 Mayıs itibarıyla işlerinin başına dönmesinin kararlaştırıldığını aktaran Ruhani, çalışanların 07.30-14.30 saatlerinde görev yapacağının bilgisini verdi.

Ruhani, ülke genelindeki tüm camilerin açılıp açılmayacağına dair kararın gelecek hafta düzenlenecek toplantıda alınacağını sözlerine ekledi.

İLK VAKA 19 ŞUBAT'TA TESPİT EDİLDİ

İran'da ilk vakanın 19 Şubat'ta tespit edilmesinin ardından getirilen kısıtlamalar ülke genelinde 11 Nisan'dan, Tahran'da ise 18 Nisan'dan itibaren kaldırılmaya başlanmıştı. 20 Nisan'da da şehirler arası seyahat yasağı kaldırılmıştı.

Ülkede son haftalarda düşüşe geçen vaka sayıları ve can kayıpları, tedbirlerin gevşetilmeye başlanmasından sonra yeniden artmaya başladı. 2 Mayıs'ta 802'ye kadar düşen vaka sayılarındaki günlük artış dün 2 bin 311 olarak kaydedilmişti.