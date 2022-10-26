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    İran’da camiye silahlı saldırı

    Şiraz'da bulunan Şah Çerağ camisine düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı.
    • 26.10.2022 - 19:22
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 20:23
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    İran’da camiye silahlı saldırı

    İran'da sular durulmuyor...

    Ülkenin Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ camisine silahlı saldırı düzenlendi.

    İlk belirlemelere göre saldırıda, 2'si çocuk 15 kişi hayatını kaybederken 40 kişi de yaralandı.

    3 saldırgandan 2'si yakalandı

    Yerel saatle 17.45'te araçla camiye gelen 3 saldırganın türbedekilere rastgele ateş açtığı belirtilerek, saldırganlardan 2'sinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığı aktarıldı.

    Saldırganların radikal töröristler olduğunu aktarıldı

    Olay yerinden kaçan diğer saldırgan için ise arama çalışması başlatıldığı ifade edildi.

    İHA'nın haberine göre; İran basını, saldırganların radikal töröristler olduğunu belirtti.

    İran’da camiye silahlı saldırı #1


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