İran’da türbeye silahlı saldırı: 4 ölü 8 yaralı İran’ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne düzenlenen silahlı saldırıda, 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

İHA

İran'ın Şiraz kentinde bulunan Şah Çerağ Türbesi’ne teröristler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Fars Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saldırıda şu ana kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Türbenin girişine gelen saldırganlar, rastgele ateş açtı

Açıklamada, yerel saatle 19.30 sıralarında iki saldırganın türbenin girişinde bulunan sivillere rastgele ateş açtıkları aktarılarak, saldırganlardan birinin yakalandığı diğerinin ise kaçtığı ifade edildi. Saldırının ardından türbenin dışarıdan girişlere kapatılarak, türbe etrafında yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Şah Çerağ Türbesi daha öncede DEAŞ’ın hedefi olmuştu

Öte yandan 26 Ekim 2022’de Şah Çerağ Türbesi'ne 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2’si çocuk 15 kişi hayatını kaybetmiş, 40 kişi de yaralanmıştı. Terör örgütü DEAŞ, sosyal medya üzerinden yayınladığı yazılı açıklama ile saldırıyı üstlendiğini duyurmuştu.