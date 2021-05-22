İran'da Türk öğretmenler bir araya geldi

İran’da Türkiye Büyükelçiliğine bağlı okullarda görev yapan Türk öğretmenler, başkent Tahran’da bir araya geldi.

İran’da 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde kısıtlamalar nedeniyle bir araya gelemeyen Türk öğretmenler Tahran’da bir Türk lokantasında düzenlenen bir yemekte bir araya geldi.

"GEÇMİŞ ÖĞRETMENLER GÜNÜ HEDİYESİ"

Aynı zamanda Tahran Türk Okulu’nda görev süresi dolan öğretmenler için veda yemeği olan organizasyon için Tahran Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Hasan Ekinci, “Ülkedeki kısıtlamalar nedeniyle geçmiş 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü bir arada kutlayamadık. Hem aramızdan ayrılan öğretmenlerimiz için hem de geçmiş Öğretmenler Günü dolayısıyla bu etkinliği düzenledik” dedi.

Organizasyon öğretmenlerin anılarından oluşan slayt gösterisinin ardından sona erdi.