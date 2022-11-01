Üniversite öğrencileri, yemekhanede erkek ve kadınları ayıran duvar için yönetime tepki gösterdi. Protesto sırasında duvarın yıkıldığı anlar kameralara yansıdı.

İran'da tansiyon düşmek bilmiyor...

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Gösteriler yayıldı

Genç kızın cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Her geçen gün yeni bir şiddetli protestoya imza atan üniversite öğrencileri, geçtiğimiz günlerde Emini'nin vefatının 40'ncı gününde, anma töreninde güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.

Yemekhanede protesto düzenlendi

Son olarak kentteki Bandarabbas Tıp Bilimleri Üniversitesi’ndeki yemekhane bölümünde kadın ve erkek öğrencilerin ayrı olması, yeni bir protestoyu daha alevlendirdi.

Duruma tepki gösteren öğrenciler, yemekhanede bir araya geldi.

İran'da üniversitede kadın ve erkekleri ayıran yemekhane duvarı yıkıldı VİDEO



Kadın ve erkekleri ayıran duvar yıkıldı

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen protesto anları, sosyal medyada paylaşılarak kısa sürede gündem oldu.

Görüntülerde, yemekhanedeki kadın öğrencilerle erkek öğrencilerin beraber yemek yemesine engel olan duvarın, öğrenciler tarafından yıkıldığı görüldü.